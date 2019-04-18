Парубій заявив, що не допустить розпуск Ради

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Голова ВР заявив, що не допустить такого сценарію

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не бачить підстав для дострокового припинення повноважень українського парламенту після президентських виборів 2019. Про це він заявив в інтерв'ю інтернет виданню "Цензор.Немає".

Спікер зазначив, що 27 травня спливає термін, коли можливий розпуск Верховної Ради, нагадавши, що Конституція забороняє припиняти повноваження парламенту протягом останніх 6 місяців поточного скликання.

"Я про розпуск чув з моменту обрання головою Верховної ради України. 14 квітня, до речі, було рівно 3 роки. Я говорив тоді і кажу зараз: розпуску парламенту не буде. Я не допущу цього сценарію.. Коли сьогодні хтось хоче завдати удар по парламенту, я кажу дуже просто: не дозволю! Не дозволю маніпулювати ні законами, ні Конституцією", - сказав Парубій.

Він заявив, що немає жодних підстав - ні політичних, ні юридичних - для того, щоб ставити питання про розпуск Верховної ради.

Раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.