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Интервью

Парубий в Вашингтоне призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве "Nord Stream-2"

НовостиПолитика    28.06.2018 - 17:31
Фото: Адрей Парубий (twitter.com/AndriyParubiy)
Фото: Адрей Парубий (twitter.com/AndriyParubiy)

Также председатель ВР призвал американский бизнес принять участие в модернизации украинской ГТС

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал спикера Палаты представителей Пола Райана ввести санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве "Nord Stream-2", а американский бизнес принять участие в модернизации украинской ГТС. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Парубий совместно с главами Парламентов Грузии, Молдовы, Литвы и вице-спикером Сената Польши провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

Главным вопросом встречи Парубий определил угрозу от строительства Российской Федерацией газопровода "Nord Stream-2".

По его словам, "многие эксперты в сфере безопасности считают, что именно газотранспортная система Украины была и остается важным сдерживающим фактором от прямого полномасштабного военного вторжения России".

Парубий отметил, что "Nord Stream-2" - это не экономический, а агрессивный гибридный проект России в бизнес-камуфляже.

Он высказал предложение о создании Международного центра противодействия гибридной агрессии.

"Это насущная необходимость для всех стран свободного мира, но прежде всего она актуальна для всего региона стран, которые граничат с Россией и создают пояс стран, - "щит Европы". Украина уже имеет собственный практический опыт противодействия, свой опыт имеют Грузия, Молдова, Польша, другие страны. Нам нужно оперативно обмениваться информацией, вырабатывать и воплощать совместную стратегию противодействия и действовать на опережение, и предотвращать российские гибридные атаки", - отметил Парубий.

Председатель ВР поблагодарил Раяна за поддержку Украины Соединенными Штатами Америки, особенно за решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения, в частности за то, что первая партия противотанковых комплексов "Джавелин" уже прибыла в Украину.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в ходе визита в Вашингтон Парубий встретился со специальным представителем Государственного департамента Соединенных штатов Америки (США) по вопросам Украины Куртом Волкером.

Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда законов в сфере нацбезопасности Парубий подписал закон о нацбезопасности
Теги публикации: Андрей Парубий, Вашингтон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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