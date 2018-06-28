Парубій у Вашингтоні закликав запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві "Nord Stream-2"

Також голова ВР закликав американський бізнес взяти участь у модернізації української ГТС

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав спікера Палати представників Пола Раяна запровадити санкції проти всіх компаній, які беруть участь у будівництві "Nord Stream-2", а американський бізнес - взяти участь у модернізації української ГТС. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Парубій спільно з головами Парламентів Грузії, Молдови, Литви та віце-спікером Сенату Польщі провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном.

Головним питанням зустрічі Парубій визначив загрозу від будівництва Російською Федерацією газопроводу "Nord Stream-2".

За його словами, "багато експертів у безпековій сфері вважають, що саме газотранспортна система України була і залишається важливим стримуючим фактором від прямого повномасштабного військового вторгнення Росії".

Парубій зазначив, що "Nord Stream-2" - це не економічний, а агресивний гібридний проект Росії у бізнес-камуфляжі.

Разом з Головами Парламентів Грузії, Литви і Молдови провели у Конгресі США конференцію на тему протидії російським гібридним загрозам, зокрема будівництву #NordStream2 ,- тому що це не економічний проект, це гібридна зброя Кремля проти європейських країн Вільного світу. pic.twitter.com/kUBkSGIc5l — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 28 червня 2018 р.

Він висловив пропозицію щодо створення Міжнародного центру протидії гібридній агресії.

"Це нагальна потреба для усіх країн вільного світу, але перш за все вона актуальна для всього регіону країн, які межують з Росією і творять пояс країн, - "щит Європи". Україна уже має власний практичний досвід протидії, свій досвід мають Грузія, Молдова, Польща, інші країни. Нам потрібно оперативно обмінюватися інформацією, виробляти та втілювати спільну стратегію протидії та діяти на випередження, та запобігати російським гібридним атакам", - зазначив Парубій.

Голова ВР подякував Раяну за підтримку України Сполученими Штатами Америки, особливо за рішення про надання Україні оборонного озброєння, зокрема за те, що перша партія протитанкових комплексів "Джавелін" уже прибула в Україну.

Разом з Головами Парламентів Грузії, Литви, Молдови і віце-спікром Сенату Польщі про російську агресію і російські гібридні загрози для світу говорили з керівництвом і членами Підкомітету з питань Європи і безпекового співробітництва Комітету закордонних відносин Сенату #США pic.twitter.com/uwEz5bcuQY — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що у ході візиту до Вашингтону Парубій зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту Сполучених штатів Америки (США) з питань України Куртом Волкером.