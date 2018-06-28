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Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

НовостиПолитика    28.06.2018 - 14:47
Фото: встреча Парубия и Волкера (twitter.com/AndriyParubiy)
Фото: встреча Парубия и Волкера (twitter.com/AndriyParubiy)

Также председатель ВР запросув привлекаться американском бизнеса к модернизации украинской ГТС

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий встретился со специальным представителем Государственного департамента Соединенных штатов Америки (США) на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером в ходе визита в Вашингтон. Об этом председатель парламента сообщил Twitter.

"Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию по безопасности в Украине", - написал Парубий.

Добавил, что также был поднят вопрос привлечения американского бизнеса в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Ведь это (модернизация ГТС - ред.) - вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности.

Напомним, недавно ситуацию на Донбассе в ходе визита в Вашингтон обсудил с Куртом Волкером командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров.

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Теги публикации: Курт Волкер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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