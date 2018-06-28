Парубий обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Также председатель ВР запросув привлекаться американском бизнеса к модернизации украинской ГТС

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий встретился со специальным представителем Государственного департамента Соединенных штатов Америки (США) на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером в ходе визита в Вашингтон. Об этом председатель парламента сообщил Twitter.

"Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию по безопасности в Украине", - написал Парубий.

Добавил, что также был поднят вопрос привлечения американского бизнеса в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Ведь это (модернизация ГТС - ред.) - вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности.

Во время встречи со спецпредставителем Госдепартамента #США @StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine обсудили безопасную ситуацию в Украине.А также вопрос привлечения американского бизнеса в модернизации украинской #ГТС,ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности pic.twitter.com/urmCfQS4jU — Андрей Парубий (@AndriyParubiy) June 28, 2018

Напомним, недавно ситуацию на Донбассе в ходе визита в Вашингтон обсудил с Куртом Волкером командующий Нацгвардии Украины Юрий Аллеров.