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Парубій скликає позачергове засідання Ради

Новини » Політика    21.05.2019 - 19:21
Парубій скликає позачергове засідання Ради
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Парубій підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 22 травня, яке раніше попросив скликати президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє прес-служба ВР.

Засідання Ради відбудеться 22 травня о 12:00.

"Підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України на 22 травня 2019 в 12:00", - написав Парубій у Twitter.

Парубій скликає позачергове засідання Ради

Фото (twitter.com/AndriyParubiy)

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, першою поправкою є скасування мажоритарної системи, за якою зараз обирається половина парламенту.

Додамо, сьогодні Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня.

 

Зеленський просить Парубія скликати 22 травня позачергове засідання Ради Зеленський завтра зустрінеться з Парубієм і лідерами фракцій
Новини України Андрій Парубій
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