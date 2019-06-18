ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парубий может созвать внеочередное заседание Рады

Новости » Политика    18.06.2019 - 11:52
Парубий может созвать внеочередное заседание Рады
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание могут созвать для рассмотрения кадровых вопросов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий может созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения кадровых вопросов. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий объяснил, что для приостановления рассмотрения нового избирательного кодекса не существует никакого механизма, кроме созыва внеочередного заседания парламента.

"Никакого механизма через процедуру эд-хок не существует для приостановления рассмотрения закона (избирательного кодекса, - ред.). Есть единый механизм. Есть один способ - это созыв внеочередного заседания", - сообщил глава парламента.

По его словам, инициировать внеочередное заседание Верховной рады во время рассмотрения избирательного кодекса может президент Украины или 150 народных депутатов.

"Это действительно механизм, который позволит при рассмотрении закона сделать внеочередное заседание и на нем решить все вопросы. Поэтому, если президент действительно заинтересован рассмотреть кадровые вопросы, когда будут решения комитетов... Я могу сказать, что как председатель ВРУ я безотлагательно по его просьбе (президента, - ред.) созову внеочередное заседание. При этом, время мы определим самостоятельно", - пояснил спикер ВР.

Спикер отметил, что время внеочередного заседания должно быть в такой момент, когда народные депутаты будут присутствовать в сессионном зале.

Новость дополняется

Парубий назвал фракции, которые поддерживают новый избирательный кодекс Рада должна ускорить рассмотрение поправок избирательного кодекса, - Парубий
Новости Украины Андрей ПарубийВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь