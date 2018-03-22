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Парубий рассказал, когда внесет законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов

НовостиПолитика    22.03.2018 - 20:20
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Совет ожидает заключения Конституционного суда относительно законопроекта

Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности немедленно будет внесен на голосование в Верховную раду (ВР) сразу после того, как свое заключение даст Конституционный суд Украины. Об этом сказал председатель ВР Андрей Парубий в ходе брифинга в четверг, 22 марта, передает пресс-служба парламента.

"Верховная рада должна снять неприкосновенность с каждого депутата, чтобы Генеральная прокуратура могла работать без этой долгой процедуры, которую мы проходим здесь. Я гарантирую, как только будет решение Конституционного суда, я немедленно внесу в сессионный зал на второе чтение изменения в Конституцию Украины относительно снятия депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины", - отметил Парубий.

Отмечается, что Рада 19 октября 2017 включила в повестку дня и направила в Конституционный суд президентский (7203) и депутатский (6773) законопроекты о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. По содержанию президентской инициативы, изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в четверг, 22 марта, верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в подготовке террористического акта в зале парламента.

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Теги: неприкосновенность
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