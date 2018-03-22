Парубій розповів, коли внесе законопроект про зняття недоторканності з нардепів

Рада чекає висновку Конституційного суду щодо законопроекту

Законопроект про зняття депутатської недоторканності негайно буде внесено на голосування до Верховної ради (ВР) одразу після того, як свій висновок надасть Конституційний суд України. Про це сказав голова ВР Андрій Парубій в ході брифінгу у четвер, 22 березня, передає прес-служба парламенту.

"Верховна рада України має зняти недоторканність з кожного депутата, щоб Генеральна прокуратура могла працювати без цієї довгої процедури, яку ми проходимо тут. Я гарантую, щойно буде рішення Конституційного суду, я невідкладно внесу до сесійної зали на друге читання зміни до Конституції України щодо зняття депутатської недоторканності з народних депутатів України", - зазначив Парубій.

Зазначається, що , що Рада 19 жовтня 2017 включила до порядку денного і направила до Конституційного суду президентський (7203) і депутатський (6773) законопроекти про внесення змін до ст.80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. За змістом президентської ініціативи, зміни до Конституції щодо скасування недоторканності мають вступити в силу з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, Рада проголосувала за зняття недоторканності із народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у підготовці до терористичного акту у залі парламенту.