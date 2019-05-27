Парубий рассказал, когда Рада рассмотрит избирательный кодекс

Парламент сможет начать рассмотрение избирательного кодекса на следующей пленарной неделе. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, спикер поручил профильному комитету подготовить избирательный кодекс к рассмотрению в зале.

"Сейчас я публично даю поручение главе комитета по вопросам правовой политики и правосудия (Руслану Князевичу, - ред.) немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении избирательный кодекс, который как раз и предусматривает введение открытых списков", - заявил Парубий.

Спикер ВР отметил, что на этой пленарной неделе Рада не успеет начать рассмотрение кодекса из-за отсутствия решения профильного комитета.

"На следующей пленарной неделе мы сможем начать рассмотрение. Это большое обязательство нашего парламента. Я надеюсь, что все председатели фракций поддержат меня в этом", - добавил он.

Напомним, ранее парламент отказался голосовать за законопроекты президента Владимира Зеленского, в частности за законопроект о выборах и публичных закупках.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выборах. Также президент внес в Раду свой первый законопроект. Это проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса.

Добавим, Зеленский во время речи на инаугурации заявил о роспуске Рады. На консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.