Парубій розповів, коли Рада розгляне виборчий кодекс

Парламент зможе розпочати розгляд виборчого кодексу наступного пленарного тижня. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, спікер доручив профільному комітету підготувати виборчий кодекс до розгляду в залі.

"Зараз я публічно даю доручення голові комітету з питань правової політики та правосуддя (Руслану Князевичу, - ред.) негайно підготувати до розгляду у другому читанні виборчий кодекс, який саме і передбачає запровадження відкритих списків", - заявив Парубій.

Спікер ВР наголосив, що цього пленарного тижня Рада не встигне розпочати розгляд кодексу через відсутність рішення профільного комітету.

"Наступного пленарного тижня ми зможемо розпочати розгляд. Це велике зобов’язання нашого парламенту. Я сподіваюсь, що всі голови фракцій підтримають мене у цьому", - додав він.

Нагадаємо, раніше парламент відмовився голосувати за законопроекти президента Володимира Зеленського, зокрема за законопроект про вибори і державні закупівлі.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про вибори. Також президент вніс до Ради свій перший законопроект. Це проект закону про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Додамо, Зеленський під час промови на інавгурації заявив про розпуск Ради. На консультаціях президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.