Парубий рассказал, какой закон позволит США оказывать техпомощь для ВСУ

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Закон о прямой закупке услуг оборонного назначения является важным для сотрудничества с США

Закон о закупке услуг оборонного назначения предоставил США возможность прлить техническую помощь для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время интервью на телеканале "Рада", передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что проект закона об осуществлении закупок, продукции, услуг оборонного назначения по импорту является важным законопроектом для сотрудничества с США.

"Это позволяет нам и открыть финансирование для Украины из тех средств, которые выделены США. Также, это один из тех законов, который позволяет получить финансовую и материально-техническую поддержку от наших ключевых союзников", - сообщил Парубий.

Спикер также подчеркнул, что законопроект о закупках услуг оборонного назначения также был темой разговора со Спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"Мы согласовали с ним (с Волкером - ред.), что этот закон об осуществлении закупки продукции для военного обеспечения является первым шагом, который демонстрирует Украиной свое желание выйти на открытый способ закупки военной техники и вооружения. Собственно, этот шаг предоставляет возможность для США продолжить техническую помощь для ВСУ", - заявил Парубий.

Напомним, вчера, 20 декабря, Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту". За документ проголосовали 234 нардепа.

РБК-Украина сообщало, что Парубий во время встречи со Специальным представителем Государственного департамента США Куртом Волкером заявил, что Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе вооружения.