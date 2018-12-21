Парубій розповів, який закон дозволить США надавати техдопомогу для ЗСУ

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна/Віталій Носач)

Закон про пряму закупівлю послуг оборонного призначення є важливим для співпраці зі США

Закон про закупівлю послуг оборонного призначення надав США можливість продовжити технічну допомогу для Збройних сил України. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій під час інтерв’ю на телеканалі "Рада", передає кореспондент РБК-Україна.

Глава ВР відзначив, що проект закону про здійснення закупівель, продукції, послуг оборонного призначення за імпортом є важливим законопроектом для співпраці зі США.

"Це дозволяє нам і відкрити фінансування для України з тих коштів, які виділені США. Також, це один з тих законів, який дозволяє отримати і фінансову, і матеріально-технічну підтримку від наших ключових союзників", - повідомив Парубій.

Спікер також наголосив, що законопроект про закупівлю послуг оборонного призначення також був темою розмови з Спецпредставником США з питань України Куртом Волкером.

"Ми узгодили з ним (з Волкером - ред.), що цей безпековий закон про здійснення закупівлі продукції для військового забезпечення - є першим кроком, який демонструє Україною своє бажання вийти на відкритий спосіб закупівлі військової техніки та озброєння. Власне, цей крок надає можливість для США продовжити технічну допомогу для ЗСУ", - заявив Парубій.

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №9122 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом". За документ проголосували 234 нардепи.

РБК-Україна повідомляло, що Парубій під час зустрічі із Спеціальним представником Державного департаменту США Куртом Волкером заявив, що Україна розраховує на підтримку США у питанні озброєння.