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Парубий: в Раде есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона

НовостиПолитика    23.06.2018 - 14:12
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Продолжается работа над созданием совместной парламентской площадки по реализации Карпатской стратегии

В Верховной раде Украины есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона. Об этом заявил глава украинского парламента Андрей Парубий в ходе III Форума местного развития в г. Трускавец (Львовская область), сообщает пресс-служба ВРУ.

"В украинском парламенте есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона. Мы совместно - и Верховная рада, и правительство, по моему убеждению, имеем возможность и зобязаны отстоять предлагаемые проекты местных общин перед Европейской комиссией для получения дополнительного финансирования", - заявил Парубий.

Парубий отметил, что сейчас продолжается работа над созданием совместной парламентской площадки по реализации Карпатской стратегии девяти стран региона.

Напомним, ранее сообщалось, что карпатские леса хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Карпаты, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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