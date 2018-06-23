Парубий: в Раде есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона

Продолжается работа над созданием совместной парламентской площадки по реализации Карпатской стратегии

В Верховной раде Украины есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона. Об этом заявил глава украинского парламента Андрей Парубий в ходе III Форума местного развития в г. Трускавец (Львовская область), сообщает пресс-служба ВРУ.

"В украинском парламенте есть большая поддержка концепции развития Карпатского региона. Мы совместно - и Верховная рада, и правительство, по моему убеждению, имеем возможность и зобязаны отстоять предлагаемые проекты местных общин перед Европейской комиссией для получения дополнительного финансирования", - заявил Парубий.

Парубий отметил, что сейчас продолжается работа над созданием совместной парламентской площадки по реализации Карпатской стратегии девяти стран региона.

Напомним, ранее сообщалось, что карпатские леса хотят внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО.