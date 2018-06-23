Парубій: у Раді є велика підтримка концепції розвитку Карпатського регіону

Триває робота над створенням спільного парламентського майданчика щодо реалізації Карпатської стратегії

У Верховній раді України є велика підтримка концепції розвитку Карпатського регіону. Про це заявив глава українського парламенту Андрій Парубій у ході ІІІ Форума місцевого розвитку у м. Трускавець (Львівська область), повідомляє прес-служба ВРУ.

"В українському парламенті є велика підтримка концепції розвитку Карпатського регіону. Ми спільно - і Верховна рада, і уряд, на моє переконання, маємо можливість і зобов'язані відстояти пропоновані проекти місцевих громад перед Європейською комісією для отримання додаткового фінансування", - заявив Парубій.

Парубій зазначив, що наразі триває робота над створенням спільного парламентського майданчика щодо реалізації Карпатської стратегії дев’яти країн регіону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карпатські ліси хочуть внести до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.