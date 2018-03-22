Парубий: работники УГО вправе не пускать в Раду депутатов, отказавшихся сканировать вещи

Парубий отметил, что сотрудники УГО не могут задержать нардепа, но могут не пустить его в Раду

Сотрудники Управления государственной охраны имеют право не пропускать в Верховную раду Украины депутатов, которые не позволяют сканировать свои вещи. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, сообщает пресс-служба Рады.

"Охрана может не пустить, и охрана не будет пускать. Она не может задержать, она не может арестовать, но она может не пустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи", - сообщил Парубий.

Парубий также отметил, что для того, чтобы народные депутаты не чувствовали унижения от досмотра вещей и одежды на входе в помещение Рады, он дал поручение найти сканеры.

"День-два-три - и адаптируются все, и все будут одинаковые и равны перед законом. Эта система, этот закон будут функционировать так, как функционируют в каждом аэропорту Украины", - добавил Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины.