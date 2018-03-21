Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю до Ради

Рада підтримала відповідний законопроект вчора, 20 березня

Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівель Верховної ради України, Адміністрації президента, Кабінету міністрів України. Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", який був прийнятий Верховною радою України 20 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до закону, до будівель щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада вчора, 20 березня, прийняла закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівлі парламенту.

"Народний депутат, незважаючи на свій статус, проходить крізь рамку (на вході в парламент, - ред.) І якщо рамка показує, що у нього є зброя, він повинен її залишити в сейфах на вході, які знаходяться під наглядом представників УДО і тільки після цього може заходити в парламент", - повідомляв спікер Ради Андрій Парубій.