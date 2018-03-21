Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю до Ради

НовиниПолітика    21.03.2018 - 14:55
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Рада підтримала відповідний законопроект вчора, 20 березня

Президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівель Верховної ради України, Адміністрації президента, Кабінету міністрів України. Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", який був прийнятий Верховною радою України 20 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до закону, до будівель щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Рада вчора, 20 березня, прийняла закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівлі парламенту.

"Народний депутат, незважаючи на свій статус, проходить крізь рамку (на вході в парламент, - ред.) І якщо рамка показує, що у нього є зброя, він повинен її залишити в сейфах на вході, які знаходяться під наглядом представників УДО і тільки після цього може заходити в парламент", - повідомляв спікер Ради Андрій Парубій.

Нардепи не підтримали дозвіл на міждержавне усиновлення У США заявляють, що безсилі проти гіперзвукової зброї Китаю і Росії
Теги: Порошенко Петро, оружие, Верховна Рада
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top