Парубій: працівники УДО мають право не пускати до Ради депутатів, які відмовляються сканувати речі

Парубій зазначив, що співробітники УДО не можуть затримати нардепа, але можуть не пустити його до Ради

Працівники Управління державної охорони мають право не пропускати до Верховної ради України депутатів, які не дозволяють сканувати свої речі. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, повідомляє прес-служба Ради.

"Охорона може не пустити, і охорона не буде пускати. Вона не може затримати, вона не може заарештувати, але вона може не пустити людину, яка відмовляється через сканер провести свої особисті речі", - повідомив Парубій.

Парубій також зазначив, що для того, аби народні депутати не відчували приниження від огляду речей та одягу на вході до приміщень Ради, він дав доручення знайти сканери.

"День-два-три - і адаптуються всі, і всі будуть однакові й рівні перед законом. Ця система, цей закон будуть функціонувати так, як функціонують у кожному аеропорту України", - додав Парубій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора президент України Петро Порошенко підписав закон про заборону допуску осіб зі зброєю до будівель Верховної ради України, Адміністрації президента, Кабінету міністрів України.