Парубий проверит доказательства "кнопкодавства" в ходе голосования за закон о валюте

Ряд нардепов призвал спикера поставить проект закона на переголосование

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заверил, что проверит доказательства фактов неперсонального голосования при принятии президентского закона "О валюте". Об этом он сказал перед закрытием вечернего пленарного заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я изучу все документы, которые мне будут предоставлены, и по этому поводу приму решение. Я категорический противник неперсонального голосования и все время это подтверждал своими действиями. Мне очень жаль, что мы не смогли рассмотреть сегодня законы по защите прав детей", - отметил глава ВР.

Так, после голосования за проект закона о валюте глава фракции Радикальная партия Олег Ляшко подошел к председателю парламента и сообщил о фактах "кнопкодавства". Нардеп потребовал от спикера дать ему сделать заявление о необходимости переголосования этого закона. Однако Парубий объявил о начале рассмотрения правительственного законопроекта №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

После этого Ляшко и его фракция заблокировали парламентскую трибуну, при этом сессионный зал продолжила рассмотрение проекта закона №8296 во втором чтении. Вместе с тем ряд нардепов призвал председателя ВР поставить закон о валюте на переголосование, а Парубий уверял, что уже не может этого сделать, поскольку Рада вошла в рассмотрение другого законопроекта.

Глава РПЛ заявил о наличии видео, подтверждающих факты неперсонального голосования. Позже он подошел к Парубию и показал их на телефоне. Впоследствии председатель парламента заверил нардепов, изучит доказательства "кнопкодавства".

Фото: Ляшко показывает Парубию видео "кнопкодавства"

Напомним, парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами. За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.