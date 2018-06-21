Парубій перевірить докази щодо "кнопкодавства" в ході голосування за закон про валюту

Ряд нардепів закликав спікера поставити проект закону на переголосування

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій запевнив, що перевірить докази фактів неперсонального голосування під час прийняття президентського закону "Про валюту". Про це він сказав перед закриттям вечірнього пленарного засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я вивчу всі документи, які мені будуть надані, і з цього приводу прийму рішення. Я категоричний противник неперсонального голосування і весь час це підтверджував своїми діями. Мені дуже прикро, що ми не змогли розглянути сьогодні закони по захисту прав дітей", - зазначив голова ВР.

Так, після голосування за проект закону про валюту голова фракції Радикальна партія Олег Ляшко підійшов до голови парламенту і повідомив про факти "кнопкодавства". Нардеп вимагав від спікера дати йому виголосити заяву щодо необхідності переголосування цього закону. Однак Парубій оголосив про початок розгляду урядового законопроекту №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

Після цього Ляшко та його фракція заблокували парламентську трибуну, при цьому сесійна зала продовжила розгляд проекту закону №8296 у другому читанні. Разом з тим ряд нардепів закликав голову ВР поставити закон про валюту на переголосування, а Парубій запевняв, що вже не може цього зробити, оскільки Рада увійшла у розгляд іншого законопроекту.

Голова РПЛ заявив про наявність відео, які підтверджують факти неперсонального голосування. Пізніше він підійшов до Парубія та показав їх на телефоні. Згодом голова парламенту запевнив нардепів, що вивчить докази "кнопкодавства".

Фото: Ляшко показує Парубію відео "кнопкодавства"

Нагадаємо, парламент підтримав у другому читанні законопроект №8152 "Про валюту" про встановлення режиму валютного регулювання, який передбачає вільне проведення валютних операцій їх суб'єктами. За документ після низки невдалих спроб проголосували 228 парламентарів.