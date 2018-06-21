Рада одобрила президентский закон о валюте

Закон вводит новый режим валютного регулирования

Парламент поддержал во втором чтении законопроект №8152 "О валюте" об установлении режима валютного регулирования, который предусматривает свободное проведение валютных операций их субъектами, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после ряда неудачных попыток проголосовали 228 парламентариев.

В частности, предусматривается отменить действующий декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Закон вводит новый режим валютного регулирования. Документом предусмотрено определение категориально-терминологического аппарата валютного регулирования, установление общего режима проведения валютных операций на территории Украины, деталей осуществления валютных операций (с установлением исключений по расчетам, которые могут осуществляться на территории Украины в иностранной валюте), проведения операций по торговле валютными ценностями, трансграничного перевода и перемещения валютных ценностей.

Также определяются нормы о лицензировании профессиональной деятельности по предоставлению услуг по проведению валютных операций, а также особенности проведения валютного надзора (уточняется их состав, регламентируются права и обязанности этих субъектов), обмена информацией между субъектами валютных операций, включая органы валютного надзора, и наложения санкций за нарушение валютного регулирования.

Подробно регулируются права и обязанности резидентов и нерезидентов в сфере проведения валютных операций, в том числе обязанность представлять органам и агентам валютного надзора документы и информацию.

Проект предусматривает сохранение минимально необходимых полномочий Национального банка Украины, что, как подчеркивалось в пояснительной записке, "будет препятствовать внезапному оттоку краткосрочного капитала, что, в свою очередь, сделает невозможным возникновение избыточного давления на обменный курс и дестабилизацию валютного рынка".

Следует подчеркнуть, что Главное юридическое управление ВР подвергло критике эту норму.

"Как показывает анализ текста законопроекта… Национальному банку Украины вопреки требованиям статьи 92 Конституции Украины предоставляется широкий круг полномочий по регулированию в подзаконных актах отношения функционирования денежного рынка и статуса валют", - сказано в выводе управления.

Полномочия НБУ

Так, согласно выводу Главного юруправления, нормативно-правовыми актами Нацбанка будут определяться:

порядок проведения расчетов по валютным операциям;

структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины;

порядок проведения перевода валютных ценностей;

порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций;

порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями;

"другие валютные операции", которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий;

границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте, а также исчерпывающий перечень мер защиты.

Подчеркнем, ранее президент Петр Порошенко отмечал, что этот законодательный акт вводит принцип "разрешено все, что не запрещено" и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. Также ликвидируется такая мера воздействия, как остановки внешнеэкономической деятельности.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил президентский законопроект о валюте и рекомендовал его к рассмотрению парламента.