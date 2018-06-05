Парубий призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию

Глава ВР подчеркнул реальную опасность для украинцев быть захваченными спецслужбами РФ

Спикер парламента Андрей Парубий призвал граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. Об этом он сказал в ходе утреннего пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я предостерегаю украинцев от поездок в путинскую Россию, ведь есть реальная опасность быть захваченными российскими спецслужбами. Не увеличивайте путинский обменный фонд, не езжайте в Россию. Сегодня это является опасностью для всех украинских граждан", - подчеркнул глава Рады.

Напомним, первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко отметила, что Украина ожидает от Российской Федерации (РФ) ответа на предложение обмена 23 россиян на украинских заложников.