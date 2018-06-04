Геращенко: Украина два месяца ждет от РФ ответа по обмену 23 россиян на украинских заложников

Украина уже два месяца готова передать РФ 23 россиян для обмена

Украина ждет от Российской Федерации (РФ) ответа на предложение обмена 23 россиян на украинских заложников. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Мы требуем немедленного освобождения Сущенко, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клыха, Выговского, других, ребят с оккупированных территорий - Глондаря, Пантюшенко, Коринькова, Орищука, Иваничука, Деева, Асеева, других. И ждем от РФ ответа на наше предложение", - написала она.

Геращенко добавила, что Украина уже два месяца готова передать РФ 23 задержанных россиян, но ответа от России нет.

Кроме того, Геращенко, комментируя приговор, вынесенный российским судом украинскому журналисту Роману Сущенко, заявила, что Украина не признает "псевдоприговоры судилищ над украинцами".

Шквал звонков с российских СМИ : приобщиться к эфиру в деле Сущенко, Сенцова . Я НЕ ОБЩАЮСЬ с российскими СМИ, ни... Опубликовано Iryna Gerashchenko 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что вопросом обмена 23 осужденных в Украине россиян на украинских граждан, которые содержатся в РФ, будет заниматься специальная рабочая группа в рамках контактной группы.