Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Геращенко: Украина два месяца ждет от РФ ответа по обмену 23 россиян на украинских заложников

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 17:24
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина уже два месяца готова передать РФ 23 россиян для обмена

Украина ждет от Российской Федерации (РФ) ответа на предложение обмена 23 россиян на украинских заложников. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Мы требуем немедленного освобождения Сущенко, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клыха, Выговского, других, ребят с оккупированных территорий - Глондаря, Пантюшенко, Коринькова, Орищука, Иваничука, Деева, Асеева, других. И ждем от РФ ответа на наше предложение", - написала она.

Геращенко добавила, что Украина уже два месяца готова передать РФ 23 задержанных россиян, но ответа от России нет.

Кроме того, Геращенко, комментируя приговор, вынесенный российским судом украинскому журналисту Роману Сущенко, заявила, что Украина не признает "псевдоприговоры судилищ над украинцами".

 

Шквал звонков с российских СМИ : приобщиться к эфиру в деле Сущенко, Сенцова . Я НЕ ОБЩАЮСЬ с российскими СМИ, ни...

Опубликовано Iryna Gerashchenko 4 июня 2018 г.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что вопросом обмена 23 осужденных в Украине россиян на украинских граждан, которые содержатся в РФ, будет заниматься специальная рабочая группа в рамках контактной группы.

Геращенко призвала украинцев не ехать на Чемпионат мира по футболу в РФ Парламенты Западной Европы до сих пор не отреагировали на голодовку политзаключенных в РФ, - Геращенко
Теги публикации: Ирина Геращенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top