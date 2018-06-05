Парубій закликав українців утриматися від поїздок у Росію

Голова ВР підкреслив реальну небезпеку для українців бути захопленими спецслужбами РФ

Спікер парламенту Андрій Парубій закликав громадян України утриматися від поїздок у Російську Федерацію. Про це він сказав у ході ранкового пленарного засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я застерігаю українців від поїздок у путінську Росію, адже є реальна небезпека бути захопленими російськими спецслужбами. Не збільшуйте путінський обмінний фонд, не їдьте до Росії. Сьогодні це є небезпекою для усіх українських громадян", - підкреслив очільник Ради.

Нагадаємо, перший віце-спікер парламенту, представник України в гуманітарній підгрупі контактної групи в Мінську Ірина Геращенко зазначила, що Україна чекає від Російської Федерації (РФ) відповіді на пропозицію обміну 23 росіян на українських заручників.