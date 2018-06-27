Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"

Парубий выступил с таким заявлением на конференции в Сенате США

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Вашингтон призвал Соединенные Штаты Америки (США) усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2". Об этом в Twitter сообщает "Голос Америки".

"Спикер Парубий на конференции в Сенате США: твердая позиция США относительно "Северного потока - 2" - единственное, что может остановить этот проект. Призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода", - говорится в сообщении.

Спікер Парубій на конференції в Сенаті США: Тверда позиція США щодо «Північного потоку - 2» - єдине, що може зупинити цей проект. Закликав запровадити санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу. — Голоc Амepики (@chastime) June 27, 2018

Напомним, ранее Андрей Парубий во время визита в Вашингтон отметил, что Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Данию заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", который строится в странах Европейского союза, является новым видом гибридной оружия России.