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Парубий призвал США усилить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2"

НовостиПолитика    27.06.2018 - 20:27
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий выступил с таким заявлением на конференции в Сенате США

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита в Вашингтон призвал Соединенные Штаты Америки (США) усилить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2". Об этом в Twitter сообщает "Голос Америки".

"Спикер Парубий на конференции в Сенате США: твердая позиция США относительно "Северного потока - 2" - единственное, что может остановить этот проект. Призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве этого газопровода", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Андрей Парубий во время визита в Вашингтон отметил, что Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Данию заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", который строится в странах Европейского союза, является новым видом гибридной оружия России.

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Теги публикации: Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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