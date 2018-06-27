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Парубій закликав США посилити санкції проти компаній, що будують "Північний потік-2"

НовиниПолітика    27.06.2018 - 20:27
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій виступив з такою заявою на конференції в Сенаті США

Голова Верховної ради України Андрій Парубій під час візиту до Вашингтону закликав Сполучені Штати Америки (США) посилити санкції проти компаній, котрі будують російський газопровід "Північний потік-2". Про це у Twitter повідомляє "Голос Америки".

"Спікер Парубій на конференції в Сенаті США: тверда позиція США щодо "Північного потоку - 2" - єдине, що може зупинити цей проект. Закликав запровадити санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві цього газопроводу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Андрій Парубій під час візиту до Вашингтону наголосив, що Україна розраховує на підтримку США у ході імплементації низки спеціальних законів у сфері національної безпеки та оборони.

Зазначимо, нещодавно прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до Данії заявив, що російський газопровід "Північний потік-2", який будується у країнах Європейського союзу, є новим видом гібридної зброї Росії.

У Росії запропонували пустити "Північний потік-2" в обхід Данії Гройсман назвав "Північний потік-2" новим видом гібридної зброї Росії
Теги публікації: Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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