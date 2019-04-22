Парубий призвал рассмотреть законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер подчеркнул, что Рада должна безотлагательно рассмотреть проект о снятии депутатской неприкосновенности

К рассмотрению в Раде в четверг будет предложен ряд законопроектов по реформе парламента, среди которых будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко также призвала рассмотреть проект о снятии депутатской неприкосновенности в четверг, 25 апреля.

"Я буду предлагать, чтобы после блока безопасности, был блок вопросов о реформе парламента. Это закон "О Временных следственных комиссиях", закон "О количестве комитетов", - заявил Парубий.

Спикер подчеркнул, что Рада должна безотлагательно рассмотреть проект о снятии депутатской неприкосновенности.

"Я считаю, что нам необходимо рассмотреть закон о неприкосновенности, который сегодня находится в Верховной раде. Я считаю, что мы должны его безотлагательно рассмотреть", - заявил Парубий.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Верховная рада должна проголосовать за снятие неприкосновенности с народных депутатов.

РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде Украины нынешнего созыва нет достаточного количества голосов для отмены депутатской неприкосновенности. По словам нардепа от Радикальной партии Игоря Попова, в парламенте нет поддержки в 300 голосов, необходимых за снятие депутатской неприкосновенности.