Парубий призвал Европу ввести санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2"

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал страны Европы ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента, сообщает пресс-служба Рады.

"Мы высоко ценим поддержку Украины американскими союзниками и призываем другие страны также ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток 2", - сказал Парубий.

Парубий отметил, что две недели назад спикеры парламентов Литвы, Польши, Украины, Латвии и Молдовы подписали совместное письмо о недопустимости проекта "Северный поток-2", который является угрозой для энергетической безопасности Украины.

"Северный поток 2" - это российское оружие в войне не только против Украины, но и против всех стран свободного мира. "Северный поток 2" - это инструмент Путина, чтобы сделать европейские страны зависимыми от России. Надеемся на стратегическую мудрость Европы и ее лидеров", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США допускает введение санкции против компаний, которые сотрудничают с "Северным потоком-2".