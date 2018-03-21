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Парубий призвал Европу ввести санкции против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2"

НовостиПолитика    21.03.2018 - 11:25
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Парубий заявил, что высоко ценит поддержку Украины американскими союзниками

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал страны Европы ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Об этом Парубий заявил, открывая утреннее заседание парламента, сообщает пресс-служба Рады.

"Мы высоко ценим поддержку Украины американскими союзниками и призываем другие страны также ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток 2", - сказал Парубий.

Парубий отметил, что две недели назад спикеры парламентов Литвы, Польши, Украины, Латвии и Молдовы подписали совместное письмо о недопустимости проекта "Северный поток-2", который является угрозой для энергетической безопасности Украины.

"Северный поток 2" - это российское оружие в войне не только против Украины, но и против всех стран свободного мира. "Северный поток 2" - это инструмент Путина, чтобы сделать европейские страны зависимыми от России. Надеемся на стратегическую мудрость Европы и ее лидеров", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что США допускает введение санкции против компаний, которые сотрудничают с "Северным потоком-2".

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Польша приветствует заявление США о возможных санкциях за связи с "Северным потоком-2" США допускает применение санкций против компаний, сотрудничающих с "Северным потоком-2"
Теги: Евросоюз, Андрей Парубий, Северный поток-2, Санкции
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