США допускает применение санкции против компаний, сотрудничающих с "Северным потоком-2"

Компании, которые работают с "Северным потоком-2" могут попасть под действие санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом на пресс-брифинге рассказала представитель Госдепа США Хизер Нойер, передает C-SPAN.

"Мы дали ясно понять, что фирмы, работающие в секторе, связанном с российскими трубопроводами, экспортирующими энергоресурсы, могут навлечь на себя санкции в рамках CAATSA", - сказала Нойерт.

Закон CAATSA США "О противодействии противникам Америки посредством санкций", был принят в августе 2017 года и предусматривает возможность введения санкций президентом США в отношении любых лиц, которые уже после принятия закона сотрудничали с Россией в сфере строительства и обслуживания трубопроводов. Речь идет о компаниях, которые совершили инвестиции, продали товары, поставили технологии или услуги России в указанной сфере на сумму более 1 млн долларов или 5 млн долларов в течение года.

"В Госдепе потратили очень много времени на переговоры с партнерами и союзниками за океаном, чтобы объяснить им последствия CAATSA. Как отдельное лицо, так и компания могут нарушить CAATSA и попасть под санкции", - отметила Нойерт.

Напомним, Парубий надеется на увеличение признания в ЕС опасности "Северного потока-2".

