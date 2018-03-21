Парубій закликав Європу ввести санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2"

Голова Верховної ради України Андрій Парубій закликав країни Європи ввести санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік-2". Про це Парубій заявив, відкриваючи ранкове засідання парламенту, повідомляє прес-служба Ради.

"Ми високо цінуємо підтримку України американськими союзниками і закликаємо інші країни також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві газогону "Північний потік 2", - сказав Парубій.

Так, Парубій зазначив, що два тижні тому спікери парламентів Литви Польщі, України, Латвії та Молдови підписали спільний лист про недопустимість проекту "Північний потік-2", який є загрозою для енергетичної безпеки України.

"Північний потік 2" - це російська зброя у війні не лише проти України, а й проти усіх країн вільного світу. "Північний потік 2" - це інструмент Путіна, щоб зробити європейські країни залежними від Росії. Сподіваємось на стратегічну мудрість Європи та її лідерів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США допускає застосування санкції проти компаній, які співпрацюють з "Північним потоком-2".