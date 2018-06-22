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Интервью

Парубий посетит США с рабочим визитом на следующей неделе

НовостиПолитика    22.06.2018 - 14:01
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

На повестке дня - введение санкций против строительства газопровода "Северный поток-2"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий на следующей неделе будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом он сказал перед закрытием утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хочу всех проинформировать, что на следующей неделе, с понедельника, я отбываю с визитом в Соединенные Штаты Америки. В поездке принимают участие и спикер Литвы, и спикер Грузии, и спикер Молдовы, и вице-спикер Польши. Наша будет общая позиция во время встреч со спикером Райаном, с высшими руководителями органов власти США - это в первую очередь введение санкций против строительства "Северного потока-2", а также межпарламентское сотрудничество в сфере создания центра противодействия гибридным угрозам со стороны России", - подчеркнул спикер Рады.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий призвал Британию противодействовать строительству "Северного потока-2".

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Теги публикации: Андрей Парубий, Соединенные Штаты Америки, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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