Парубій відвідає США з робочим візитом наступного тижня

На порядку денному - введення санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій наступного тижня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США). Про це він сказав перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу всіх проінформувати, що наступного тижня, з понеділка, я відбуваю з візитом у Сполучені Штати Америки. У поїздці беруть участь і спікер Литви, і спікер Грузії, і спікер Молдови, і віце-спікер Польші. Наша буде спільна позиція під час зустрічей із спікером Райаном, із найвищими керівниками органів влади США - це в першу чергу введення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", а теж міжпарламентська співпраця у сфері створення єдиного центру протидії гібридним загрозам з боку Росії", - наголосив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".