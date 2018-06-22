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Парубій відвідає США з робочим візитом наступного тижня

НовиниПолітика    22.06.2018 - 14:01
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

На порядку денному - введення санкцій проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій наступного тижня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки (США). Про це він сказав перед закриттям ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"Хочу всіх проінформувати, що наступного тижня, з понеділка, я відбуваю з візитом у Сполучені Штати Америки. У поїздці беруть участь і спікер Литви, і спікер Грузії, і спікер Молдови, і віце-спікер Польші. Наша буде спільна позиція під час зустрічей із спікером Райаном, із найвищими керівниками органів влади США - це в першу чергу введення санкцій проти будівництва "Північного потоку-2", а теж міжпарламентська співпраця у сфері створення єдиного центру протидії гібридним загрозам з боку Росії", - наголосив спікер Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій закликав Британію протидіяти будівництву "Північного потоку-2".

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Теги публікації: Андрій Парубій, Сполучені Штати Америки, Северный поток-2  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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