Он рассказал о совместном письме, подписанном главами парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к главам парламентов США и стран ЕС

Парубий призвал Британию противодействовать строительству "Северного потока-2" Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Так, председатель Верховной Рады (ВР) Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рассказал председателю Комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Великобритании Тому Тагенхатому об опасности строительства газопровода "Северный поток 2".

"Это дополнительный рычаг путинской России для дестабилизации ситуации во всем свободном мире", - уверен Парубий.

Председатель ВР Украины также рассказал о совместном письме, подписаном главами парламентов Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к главам парламентов США и стран ЕС с просьбой осудить строительство "Северного потока-2".

"27 июня у меня совместно с председателями парламентов Грузии, Молдовы и Литвы запланирована встреча с Председателем Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном и участие в конференции на тему противодействия строительству газопровода" Северный поток 2 ". Призываю и членов Парламента Великобритании заявить протест против реализации этого политического проекта », - сказал председатель Верховной Рады Украины.

Вместе с тем, Парубий высоко оценил инициативу Тома Тагенхата по созданию в Палате общин Парламентской группы противодействия российским гибридным угрозам и инициировал создание межпарламентской группы противодействия российским гибридным угрозам, прежде всего, информационной дезинформации со стороны Российской Федерации.

Также председатель ВР Украины отметил важность усиления санкций и международного давления со стороны Великобритании против Российской Федерации, в том числе с целью освобождения украинских граждан, которые путинский режим удерживает в плену.

Напомним, ранее Парубий призвал немецких парламентариев не допустить строительства "Северного потока-2".