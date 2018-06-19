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Парубий поручил комитету срочно рассмотреть законопроект о запуске ВАСК

НовостиПолитика    19.06.2018 - 10:38
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

Спикер Рады надеется на включение законопроекта в повестку дня

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил комитету по вопросам правовой политики с срочно рассмотреть проект закона №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Об этом он сказал, открывая утреннее пленарное заседание парламента, передает пресс-служба ВР.

Спикер ВР выразил надежду, что документ будет включен в повестку дня.

"Завтра на комитете состоится рассмотрение, и в четверг мы сможем принять этот закон, чтобы еще в этом году антикоррупционный суд заработал. Это наше обязательство, это продолжение нашей работы по созданию антикоррупционного суда. Закон не сложный, не объемный, поэтому надеюсь, что будет такая же поддержка зала по этому закону, как и при рассмотрении базового закона о Высшем антикоррупционном суде", - подчеркнул Парубий.

Напомним, во вторник президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.

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Темы: Заседание Рады    Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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