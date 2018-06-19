Порошенко внес в Раду законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда

Законопроект отмечен как неотложный для рассмотрения

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сообщается, что Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Он также определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения.

Также сообщается, что представлять законопроект при его рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады будет замглавы Администрации президента Украины Алексей Филатов.

Напомним, ранее международная антикоррупционная организация Transparency International потребовала, чтобы до 21 июня принять закон о создании Высшего антикоррупционного суда.