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Парубій доручив комітету терміново розглянути законопроект про запуск ВАСК

НовиниПолітика    19.06.2018 - 10:38
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Спікер Ради сподівається на включення законопроекту до порядку денного

Голова Верховної ради України Андрій Парубій доручив комітету з питань правової політики з терміново розглянути проект закону №8497 "Про утворення Вищого антикорупційного суду". Про це він сказав, відкриваючи ранкове пленарне засідання парламенту, передає прес-служба ВР.

Спікер ВР висловив сподівання, що документ буде включений до порядку денного.

"Завтра на комітеті відбудеться розгляд, і у четвер ми матимемо змогу ухвалити цей закон, щоб ще цього року антикорупційний суд запрацював. Це наше зобов’язання, це продовження нашої роботи зі створення антикорупційного суду. Закон не складний, не об’ємний, тому сподіваюсь, що буде така ж підтримка залу по цьому закону, як і під час розгляду базового закону про Вищий антикорупційний суд", - підкреслив Парубій.

Нагадаємо, у вівторок президент України Петро Порошенко вніс до парламенту законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Голова держави визначив документ як невідкладний для позачергового розгляду.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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