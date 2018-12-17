Парубий подписал закон о разминировании на Донбассе

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Теперь закон будет направлен на подпись главе государства

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал законопроект о разминировании на Донбассе. Глава парламента сделал это в ходе своего брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что Аппарат Рады буквально утром подготовил все необходимые документы.

"Буквально в это утро подготовил уже аппарат ВР все необходимые документы, и я хотел бы сейчас подписать закон о противоминной деятельности в Украине, направить его на подпись президенту. И я уверен, что президент тоже подпишет этот закон, чтобы он мог вступить в силу", - заявил Парубий.

Напомним, 6 декабря Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине, после ряда неудачных голосований документ поддержали 242 нардепа.

В начале ноября посол Великобритании в Украине Джудит Гоф поприветствовала решение Рады принять в первом чтении закон о разминировании.

За основу в первом чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине нардепы приняли в начале ноября. За законопроект после ряда неудачных попыток проголосовали 240 парламентариев.

Добавим также, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что США, Британия, Швейцария и Канада готовы усилить сотрудничество с Украиной для разминирования на Донбассе.