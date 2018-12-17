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Парубій підписав закон про розмінування на Донбасі

Новини » Політика    17.12.2018 - 13:30
Парубій підписав закон про розмінування на Донбасі
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Тепер закон буде направлено на підпис главі держави

Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав законопроект про розмінування на Донбасі. Голова парламенту зробив це у ході свого брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Очільник парламенту зазначив, що Апарат Ради буквально цього ранку підготував усі необхідні документи.

 "Буквально у цей ранок підготував уже апарат ВР усі необхідні документи, і я хотів би зараз підписати закон про протимінну діяльність в Україні, направити його на підпис президенту. І я впевнений, що президент теж підпише цей закон, щоб він міг вступити у дію", - заявив Парубій.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні, після низки невдалих голосувань документ підтримали 242 нардепи.

На початку листопада посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф привітала рішення Ради прийняти в першому читанні закон про розмінування.

За основу в першому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні нардепи прийняли на початку листопада. За законопроект після низки невдалих спроб проголосували 240 парламентарів.

Додамо також, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що США, Британія, Швейцарія і Канада готові посилити співпрацю з Україною для розмінування на Донбасі.

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