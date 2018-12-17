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Парубий подписал закон о прилегающей зоне

Новости » Политика    17.12.2018 - 13:28
Парубий подписал закон о прилегающей зоне
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Теперь закон должен подписать президент Петр Порошенко

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект о прилегающей зоне Украины. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что подписал закон, который был принят на прошлой пленарной неделе.

"Он чрезвычайно важен после агрессии Российской Федерации в Азовском море, он регламентирует прилегающую зону.  В акватории Азовского моря устанавливает ее на 24 км. Дает возможность применять Вооруженные силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны. Этот документ тоже подготовлен, и я его тоже сейчас подписываю", - заявил Парубий.

Напомним, Рада одобрила во втором чтении проект о прилегающей зоне Украины 6 декабря. За законопроект после нескольких неудачных попыток проголосовали 244 нардепа.

Закон устанавливает прилегающую зону Украины, определяет ее правовой статус и режим, предоставляет возможность осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.

Ожидается, что закон позволит противодействовать контрабанде и нелегальных заходов кораблей в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

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