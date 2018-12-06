Рада одобрила закон о создании прилегающей зоны

Фото: парламент (РБК-Украина, Анастасия Светлевская)

Закон позволит предотвратить совершение нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины

Парламент одобрил во втором чтении законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины. За законопроект после нескольких неудачных попыток проголосовали 244 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Суть закона

Законом устанавливается прилегающая зона Украины, определяется ее правовой статус и режим, предоставляется Украине возможность осуществлять таможенный, фискальный, иммиграционный и санитарный контроль в прилегающей зоне, а также иметь права и осуществлять обязанности по затонувшим в прилегающей зоне археологическим и историческим объектам.

Ожидается, что принятие закона позволить предотвращать совершение контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

Определяется, что уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах может осуществлять следующие меры: приостановление судов; досмотр судов; задержание или арест судов и/или членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Полномочия уполномоченного органа Украины в прилегающей зоне

Предусматривается, что военнослужащие, работники уполномоченного органа применяют и используют физическую силу, специальные средства, оружие и боевую технику, в случаях и порядке определенных законом.

Указано, что в случае ареста или задержания судна уполномоченные органы государственной власти немедленно сообщают государство флага о принятых мерах и примененных санкциях.

Предусматривается, что отключение автоматической идентификационной системы судном за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях, является основанием для приостановления и осмотра судна, или преследования его по горячим следам в порядке, определенном статьей 3 данного закона.

Напомним, 8 ноября парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №8361 о прилегающей зоне Украины. За основу его поддержали 238 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны ранее отмечал, что законопроектом не предлагается увеличить территориальные воды Украины.

Добавим также, в Азовском море до конца 2018 года планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивал, что целью России является оккупация Азовского моря.