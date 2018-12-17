Парубій підписав закон про прилеглу зону

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Тепер закон має підписати президент Петро Порошенко

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроект про прилеглу зону України. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що підписав закон, який було прийнято минулого пленарного тижня.

"Він надзвичайно важливий після агресії Російської Федерації в Азовському морі, він регламентує прилеглу зону. В акваторії Азовського моря встановлює її на 24 км. Дає можливість застосовувати Збройні сили України в разі перетину прилеглої зони. Цей документ теж підготовлений, і я його теж зараз підписую ", - заявив Парубій.

Нагадаємо, Рада схвалила в другому читанні проект про прилеглу зону України 6 грудня. За законопроект після кількох невдалих спроб проголосували 244 нардепа.

Закон встановлює прилеглу зону України, визначає її правовий статус і режим, надає можливість здійснювати митний, фіскальний, імміграційний та санітарний контроль у прилеглій зоні, а також мати права і здійснювати обов'язки щодо затонулих у прилеглій зоні археологічних та історичних об'єктів.

Очікується, що закон дозволить протидіяти контрабанді та нелегальним заходам кораблів до закритих портів тимчасово окупованих територій України.