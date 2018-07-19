Парубий подписал закон об ответственности за контрабанду леса-кругляка

Законопроект передан на подпись президенту

Спикер Верховной рады Андрей Парубий 9 июля подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за контрабанду леса-кругляка. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Глава парламента отметил, что документ был передан на подпись президенту. На странице законопроекта №5495 на сайте ВР также указано, что закон возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись главе государства.

"9 июля я его подписал и передал на подпись президенту Украины... Карпатские леса - это сокровище всего украинского народа, они - легкие Украине. Не рубить, а насаждать надо карпатские леса", - подчеркнул Парубий.

По его убеждению, документ будет способствовать борьбе не только с контрабандой леса, но и с браконьерскою вырубкой украинских лесов, особенно лесов в Карпатах.

Кроме того, спикер ВР приветствовал решение Кабинета министров по борьбе с незаконной вырубкой леса и контрабандой леса-кругляка в частности.

Напомним, как писало РБК-Украина, 234 нардепа своими голосами поддержали принятие проекта закона № 5495.

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко поручил правительству разработать законопроекты по сохранению лесов.