Парубій підписав закон про відповідальність за контрабанду лісу-кругляка

Законопроект передано на підпис президенту

Спікер Верховної ради Андрій Парубій 9 липня підписав закон, який передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду лісу-кругляку. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Голова парламенту зазначив, що документ було передано на підпис президенту. На сторінці законопроекту №5495 на сайті ВР також вказано, що закон повернуто з підписом голови ВР та направлено на підпис голові держави.

"9 липня я його підписав і передав на підпис президенту України… Карпатські ліси – це скарб всього українського народу, вони – легені України. Не рубати, а насаджувати треба карпатські ліси", - підкреслив Парубій.

На його переконання, документ сприятиме боротьбі не лише з контрабандою лісу, але й з браконьєрскою вирубкою українських лісів, особливо лісів у Карпатах.

Крім того, спікер ВР привітав рішення Кабінету міністрів по боротьбі з незаконною вирубкою лісу та контрабандою лісу-кругляку зокрема.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 234 нардепи своїми голосами підтримали прийняття проекту закону № 5495.

У листопаді минулого року президент Петро Порошенко доручив уряду напрацювати законопроекти щодо збереження лісів.