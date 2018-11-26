Парубий подписал постановление о переименовании Кировоградского района

Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кировоградский район переименован в Кропивницкий

Спикер Верховной рады Андрей Парубий в понедельник, 26 ноября, подписал постановление о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы ВР в Twitter.

Так, подписано соответствующее постановление №4906.

"Подписал сегодня постановление Верховной рады о декоммунизации Кировоградского района (№4906). С сегодняшнего дня это Кропивницкий район. Следующим шагом будет переименование Кировоградской и Днепропетровской областей и закрепление этого решения в Конституции Украины", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, 20 ноября парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №4906 о переименовании Кировоградского района Кировоградской области. За проект проголосовал 231 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2016 года Рада поддержала проект постановления №4222 "О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Таким образом, парламентарии переименовали Кировоград в Кропивницкий. За проект постановления проголосовали 230 депутатов ВР.

РБК-Украина также сообщало ранее, что в мае 2016 года под зданием парламента до трех сотен активистов протестовали против переименования Кировограда.

Подчеркнем, Рада 20 ноября направила в Конституционный суд Украины законопроект № 8380 "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (о переименовании Кировоградской области). Проект постановления №8380/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ после нескольких неудачных голосований поддержали 239 нардепов.

В законе предлагается переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую.