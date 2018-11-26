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Парубій підписав постанову про перейменування Кіровоградського району

Новини » Політика    26.11.2018 - 12:14
Парубій підписав постанову про перейменування Кіровоградського району
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Кіровоградський район перейменовано у Кропивницький

Спікер Верховної ради Андрій Парубій у понеділок, 26 листопада, підписав постанову про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області у Кропивницький. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення голови ВР у Twitter.

Парубій підписав постанову про перейменування Кіровоградського району

Так, підписано відповідну постанову №4906.

"Підписав сьогодні постанову Верховної ради про декомунізацію Кіровоградського району (№4906). Від сьогодні це Кропивницький район. Наступним кроком буде перейменування Кіровоградської і Дніпропетровської областей і закріплення цього рішення у Конституції України", - підкреслив голова парламенту.

Нагадаємо, 20 листопада парламент підтримав за основу і в цілому проект постанови №4906 про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області. За проект проголосував 231 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні 2016 року Верховна рада підтримала проект постанови №4222 "Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність до вимог закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їх символіки". Таким чином, парламентарі перейменували Кіровоград на Кропивницький. За проект постанови проголосували 230 депутатів ВР.

РБК-Україна також повідомляло раніше, що в травні 2016 року біля будівлі парламенту до трьох сотень активістів протестували проти перейменування Кіровограда.

Підкреслимо, Рада 20 листопада направила в Конституційний суд України законопроект №8380 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Кіровоградської області). Проект постанови №8380/П про включення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ після кількох невдалих голосувань підтримали 239 нардепів.

У законі пропонується перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку.

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