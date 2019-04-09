Парубий обжалует решение суда о переименовании УПЦ МП

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава парламента отметил, что несмотря на решение суда закон действует

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обжалует решение Окружного административного суда Киева по закону о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом он сказал в начале утреннего пленарного заседания Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, ранее глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что Окружной админсуд Киева 5 апреля 2019 года постановил признать действия председателя ВР противоправными.

"На днях распространилась информация, что было принято решение суда об отмене якобы украинского закона, который касается приведения в соответствие названий украинских церквей. Хочу подчеркнуть: решение Окружного суда не является окончательным, оно будет обжаловано мной согласно закону в апелляционной инстанции, а если потребуется - и в кассационной. Поэтому закон действует, и приходы Московского патриархата должны законно и честно называться "Русская православная церковь в Украине" и не прятаться под названием Украинской православной церкви. Украинская православная церковь в Украине есть одна", - подчеркнул глава парламента.

Напомним, ранее Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску УПЦ МП против Министерства культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей, который предусматривает переименование этой церкви. Отмечалось, что дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце прошлого года закон, который обязывает УПЦ МП переименоваться в Русскую православную церковь, вступил в силу.

Добавим, соответствующий закон Рада приняла 20 декабря 2018 года.