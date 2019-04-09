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Парубій оскаржить рішення суду щодо перейменування УПЦ МП

Новини » Політика    09.04.2019 - 10:36
Парубій оскаржить рішення суду щодо перейменування УПЦ МП
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава парламенту зазначив, що незважаючи на рішення суду закон є чинним

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Про це він сказав на початку ранкового пленарного засідання Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, раніше глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив, що Окружний адмінсуд Києва 5 квітня 2019 року постановив визнати дії голови ВР протиправними.

"Днями поширилась інформація, що було прийняте рішення суду про скасування нібито українського закону, який стосується приведення у відповідність назв українських церков. Хочу наголосити: рішення Окружного суду не є остаточним, воно буде оскаржене мною згідно закону в апеляційній інстанції, а якщо буде потрібно - і в касаційній. Тож закон є чинним, і парафії Московського патріархату повинні законно і чесно називатися "Російська православна церква в Україні" і не ховатися під назвою Української православної церкви. Українська православна церква в Україні є одна", - підкреслив глава парламенту.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом УПЦ МП проти Міністерства культури про скасування наказу про внесення змін до статуту церков, який передбачає перейменування цієї церкви. Зазначалося, що справа буде розглядатися по правилам спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці минулого року закон, який зобов'язує УПЦ МП перейменуватися у Російську православну церкву, набув чинності.

Додамо, відповідний закон Рада прийняла 20 грудня 2018 року.

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