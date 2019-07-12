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Парубій назвав число законів, прийнятих Радою 8-го скликання

Новини » Політика    12.07.2019 - 13:21
Парубій назвав число законів, прийнятих Радою 8-го скликання
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Майже тисячу законів та кодексів парламент прийняв у цілому

Верховна рада восьмого скликання прийняла майже 3 тисячі законів. Про це заявив  голова Ради Андрій Парубій під час останнього засідання десятої сесії парламенту восьмого скликання 12 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Майже тисячу законів та кодексів парламент прийняв у цілому.

"Верховною радою восьмого скликання було проведено 580 пленарних засідань. Було прийнято 2734 законодавчих акти, в т.ч. 987 законів та кодексів в цілому", - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше ВР провалила постанову про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Проект постанови підтримали лише 2 нардепа при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, Рада розблокувала підписання документа для спікера парламенту і президента України Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту Верховної ради.

Так, 11 липня Рада в другому читанні напередодні позачергових виборів до ВР схвалила новий виборчий кодекс з відкритими списками. Документ після ряду провальних голосувань підтримали 230 парламентарів. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Андрій ПарубійВерховна РадаЗакон
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