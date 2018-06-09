Парубий инициирует создание Регионального центра противодействия гибридным угрозам

Вопрос создания центра противодействия гибридным угрозам Парубий поднимет в Вашингтоне

Украина инициирует создание Регионального центра противодействия гибридным угрозам. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Одной из тем, которую я планирую поднять в Вашингтоне - это создание регионального центра, который бы разрабатывал концепцию по вызовам и гибридным угрозам", - заявил Парубий.

По его словам, создание центра будет обсуждаться со спикерами палаты представителей Конгресса, а также с председателями парламентов Грузии, Молдовы, Литвы и Польши.

"Это создание такого центра, который бы мог разрабатывать общие и универсальные ответы на те вызовы, которые сегодня стоят не только перед нашими странами, а перед всем миром", - добавил он.

Напомним, сегодня в Киеве председатели парламента Грузии, парламента Молдовы и Верховной рады Украины подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи.