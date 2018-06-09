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Парубій ініціює створення Регіонального центру протидії гібридним загрозам

НовиниПолітика    09.06.2018 - 17:26
Фото: підписання заяви (iportal.rada.gov.ua)
Фото: підписання заяви (iportal.rada.gov.ua)

Питання створення центру протидії гібридним загрозам Парубій підніме у Вашингтоні

Україна ініціює створення Регіонального центру протидії гібридним загрозам. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Однією з тем, яку я планую підняти у Вашингтоні - це створення регіонального центру, який би розробляв концепцію по викликам і гібридним загрозам", - заявив Парубій.

За його словами, створення центру буде обговорюватися зі спікерами палати представників Конгресу, а також з головами парламентів Грузії, Молдови, Литви та Польщі.

"Це створення такого центру, який би міг розробляти загальні та універсальні відповіді на ті виклики, які сьогодні стоять не тільки перед нашими країнами, а перед усім світом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.

Парубій підписав постанову про звернення до світових лідерів про невизнання вироку Сущенку Рада розгляне питання виборчого кодексу восени, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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