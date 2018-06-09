Парубій ініціює створення Регіонального центру протидії гібридним загрозам

Питання створення центру протидії гібридним загрозам Парубій підніме у Вашингтоні

Україна ініціює створення Регіонального центру протидії гібридним загрозам. Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Однією з тем, яку я планую підняти у Вашингтоні - це створення регіонального центру, який би розробляв концепцію по викликам і гібридним загрозам", - заявив Парубій.

За його словами, створення центру буде обговорюватися зі спікерами палати представників Конгресу, а також з головами парламентів Грузії, Молдови, Литви та Польщі.

"Це створення такого центру, який би міг розробляти загальні та універсальні відповіді на ті виклики, які сьогодні стоять не тільки перед нашими країнами, а перед усім світом", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї.