Парубий хочет провести в ЦИК Леонтия Шипилова, - источник

Инициатива Парубия о перезагрузке состава ЦИК уже в этот четверг не была согласована с "Народным фронтом"

Глава Верховной рады Украины Андрей Парубий хочет провести в состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Леонтия Шипилова. Об этом сообщил источник в "Народном фронте", говорится в материале РБК-Украина "Курс на выборы: сможет ли Верховная рада назначить новых членов ЦИК".

Так, по информации РБК-Украина, инициатива Парубия о перезагрузке состава ЦИК уже в этот четверг не была согласована с "Народным фронтом".

"Это его личная инициатива. Ему очень хочется провести в ЦИК Леонтия Шипилова. Он был предложен в ЦИК именно Парубием, он сам привел к нам его на фракцию. До этого мы не были с ним знакомы", - рассказал РБК-Украина один из членов НФ.

Кроме того, по информации источника РБК-Украина в "Народном фронте", Парубий "в последнее время своими действиями отстранился от позиции фракции".

Леонтий Шипилов родился 16 октября 1977 года в Харькове, окончил Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", сейчас преподает на кафедре международного права в Киево-Могилянской академии.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада сегодня рассмотрит изменение состава ЦИК.